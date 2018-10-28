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Деревянченко - Джейкобс: лучшие моменты чемпионского боя украинца

3.1тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) не смог завоевать титул чемпиона мира по версии IBF. Бой в среднем весе против Даниэля Джейкобса (35-2, 29 КО) завершился раздельным решением судей в пользу американца.

По итогам встречи два представители судейского корпуса отдали победу американцу (115:112), а один – Деревянченко (114:113).

Уже в первом первом раунде Джейкобс отправил украинца в нокдаун. В дальнейшем бой проходил с переменным успехом, где небольшим преимуществом владел представитель боксер из США.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть самые яркие моменты боя.

Новости
Деревянченко – Джейкобс: весь бой на видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом.

Персона
Сергей Деревянченко
Место
СШАНью-Йорк
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