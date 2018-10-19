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Деревянченко – Джейкобс: где смотреть чемпионский бой

3.6тЧитать материал на украинском

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в субботу, 27 октября, поспорит за вакантный чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF). Соперником нашего соотечественника станет 31-летний американец Дэниел Джейкобс.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко – Джейкобс. Начало вечера бокса в Нью-Йорке – в 4:00 утра по киевскому времени в воскресенье, 28 октября.

Увидеть первый в карьере Деревянченко чемпионский бой можно будет в эфире телеканала "Интер". Здесь трансляция пройдет в рамках передачи "Большой бокс", где аналитики и эксперты проанализируют происходящее в ринге.

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Деревянченко – Джейкобс: где смотреть чемпионский бой

Отметим, что в активе Деревянченко 12 побед (10 нокаутом) в 12 боях на профессиональном ринге. Его соперник провел 36 поединков, из которых выиграл 34, а в еще двух потерпел поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Деревянченко назвали аутсайдером боя с Дэниелом Джейкобсом.

Персона
Сергей Деревянченко
Место
СШАНью-Йорк
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