Деревянченко – Чарло: Усик сделал прогноз на чемпионский бой украинца

Александр Усик поделился своим мнением о том, как завершится чемпионский поединок украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) против обладателя пояса WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

В интервью изданию BadLeftHook Александр рассказал, что неудачный опыт в боях за титул против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина поможет Сергею одолеть непобедимого американца.

"Сергей Деревянченко – наш парень. Он очень долго ждал подобного шанса завоевать чемпионский титул. Опыт, полученный им в поединках против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина, поможет ему подготовиться к противостоянию с Джермаллом Чарло. Сергей победит единогласным решением судей", – заявил Усик.

Напомним, что Деревянченко проиграл два боя за титул чемпиона мира. В 2018 году он уступил Джейкобсу в поединке за пояс IBF, а в 2019-м потерпел скандальное поражение от Головкина в противостоянии за титулы IBF и IBO.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя украинца против Чарло. Также стало известно, где можно будет посмотреть прямую трансляцию поединка.