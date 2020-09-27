Деревянченко – Чарло: опубликован полный бой на видео

Украинец Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) единогласным решением судей проиграл американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО) и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Поединок на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут) проходил под диктовку местного боксера, который добыл заслуженную победу.

Начиная с середины боя Деревянченко боксировал с большой гематомой под глазом, которая закрывала обзор и мешала работать на дистанции.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись встречи.

Отметим, что "Интер" обманул болельщиков, показав бой с задержкой в 15 минут. Подобная ситуация была два года назад, когда встречу Деревянченко – Джейкобс показали на "Интере" уже после его завершения.