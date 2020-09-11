Деревянченко – Чарло: назван фаворит чемпионского боя украинца

Украинский представитель среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября проведет бой с американским чемпионом Джармеллом Чарло (30-0, 22 КО).

На кону поединка, который пройдет на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут), будет стоять титул лучшего в дивизионе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Букмекеры считают фаворитом боя американского боксера. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех Сергея достигают уровня 2,25.

Отметим, что это будет уже третья попытка украинца завоевать чемпионский пояс. В 2018 году он раздельным решением судей проиграл Дэниэлу Джейкобсу, а в 2019-м – Геннадию Головкину. Причем бой у GGG, по мнению многих, украинец выиграл.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Виктор Постол проиграл Хосе Рамиресу и не смог завоевать пояс чемпиона в первом полусреднем весе.