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6 октября • обновлено в 10:36
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Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

4.7т Читать материал на украинском

Украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и его соперника из Казахстана Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) госпитализировали, сообщил у себя в Twitter Майк Коппингер.

Сергея Деревянченко

Сергея Деревянченко

По информации журналиста, именно по этой причине была отменена пресс-конференция после боя. Во 2-м раунде Деревянченко получил серьезное рассечение над глазом.

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Головкин – Деревянченко: лучшие моменты боя на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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