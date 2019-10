Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и его соперника из Казахстана Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) госпитализировали, сообщил у себя в Twitter Майк Коппингер.

По информации журналиста, именно по этой причине была отменена пресс-конференция после боя. Во 2-м раунде Деревянченко получил серьезное рассечение над глазом.

Both GGG and Derevyanchenko are headed to a local hospital, so neither will be at press conference #GGGDerevyanchenko