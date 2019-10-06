Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и его соперника из Казахстана Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) госпитализировали, сообщил у себя в Twitter Майк Коппингер.

Сергея Деревянченко

По информации журналиста, именно по этой причине была отменена пресс-конференция после боя. Во 2-м раунде Деревянченко получил серьезное рассечение над глазом.

Both GGG and Derevyanchenko are headed to a local hospital, so neither will be at press conference #GGGDerevyanchenko — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

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