"Демоны рогатые!" Тренер Усика наехал на критиков Ломаченко

Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту другого украинского боксера Василия Ломаченко, который разместил скандальное видео с российским спецназом у себя в Instagram.

"Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть сего не картинка, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень", – написал Лапин.

Александр Усик и Сергей Лапин XSport.ua

Его комментарий не остался без внимания пользователей, которые объяснили, что если бы на видео были украинские военные, то ни у кого бы не было никаких претензий. Тренер Усика, в свою очередь, флаг РФ не рассмотрел.

"Подскажите пожалуйста, как вы на черно-белом видео разглядели цветной флаг?" – поинтересовался Лапин.

Сам Ломаченко недовольство украинцев никак не прокомментировал.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества в Иерусалиме вместе с УПЦ МП.

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