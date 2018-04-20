Дело в допинге: "Русский Витязь" Поветкин выиграл у непобедимого чемпиона мира

Российский боксер Александр Поветкин выиграл дело в федеральном окружном суде южного округа Нью-Йорка по делу об отмененном бое с чемпионом WBC Денонтеем Уайледром. "Русскому Витязю" присудили 4,3 миллиона долларов, который были заморожены на специальном банковском счете, а команде непобедимого американца отказали по всем пунктам.

Уайлдер подал в суд на Поветкина после того, как был сорван их бой в 2016 году. Тогда россиянин попался на допинге, а американец отказался выходить в ринг. Теперь у стороны чемпиона есть 30 дней на обжалование вердикта, пишет "Матч ТВ". Эту информацию подтвердил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

"Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уалдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам. Подробности позже", – написал он в социальной сети Twitter.

Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уалдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам. Подробности позже.

Доброе утро) Всем хорошего дня) — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 20 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", британский супертяж Энтони Джошуа отказался приезжать в Россию для боя с Поветкиным.