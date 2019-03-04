МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Делает вещи, которые не изучишь": соперник Ломаченко восхитился "невероятным украинцем"

"Делает вещи, которые не изучишь": соперник Ломаченко восхитился "невероятным украинцем"
Британский боксер дал откровенное интервью
3.8тЧитать материал на украинском

Британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) с которым 12 апреля проведет бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сделал признание о подготовке к поединку с украинцем.

Энтони Кролла

Энтони Кролла

"Иногда невозможно изучить Ломаченко. Делая некоторые вещи, он идёт на риск, но он делает это, потому что он так хорош, потому что его мышление невероятно. Да, он очень-очень умный. Очевидно, это делает подготовку к нему сложнее, чем к кому-либо другому, но мне не стоит много беспокоиться о том, что он постоянно делает", - цитирует Кроллу Vringe.com.

По мнению британца Василий демонстрирует уникальный стиль боя.

"Тактическая подготовка может быть обманчива, потому что Ломаченко показывает такое, что мы видели только от пары бойцов ранее. Он делает вещи, которые особо не изучишь. Он думающий боец, он продумывает на два-три шага вперёд, так что надо этого ожидать. Также, по моему мнению, нужно не сильно об этом думать, а беспокоиться о том, что ты будешь делать. Вот почему я готовлюсь, изучаю его, изучаю, что он делает хорошо, изучаю и обдумываю то, что я смогу показать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу", - подытожил Кролла.

Новости
Для Ломаченко названа "самая большая угроза на планете"

Как сообщал OBOZREVATEL изначально наш боксер планировал провести объединительный бой с Ричардом Комми, который завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Однако в крайнем поединке ганский спортсмен получил травму и не успеет восстановиться к 12 апреля.

Бой перенесли на лето 2019 года, но тренер Комми хочет провести добровольную защиту перед встречей с Ломаченко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Энтони КроллаВасилий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги