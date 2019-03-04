"Делает вещи, которые не изучишь": соперник Ломаченко восхитился "невероятным украинцем"

Британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) с которым 12 апреля проведет бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сделал признание о подготовке к поединку с украинцем.

Энтони Кролла

"Иногда невозможно изучить Ломаченко. Делая некоторые вещи, он идёт на риск, но он делает это, потому что он так хорош, потому что его мышление невероятно. Да, он очень-очень умный. Очевидно, это делает подготовку к нему сложнее, чем к кому-либо другому, но мне не стоит много беспокоиться о том, что он постоянно делает", - цитирует Кроллу Vringe.com.

По мнению британца Василий демонстрирует уникальный стиль боя.

"Тактическая подготовка может быть обманчива, потому что Ломаченко показывает такое, что мы видели только от пары бойцов ранее. Он делает вещи, которые особо не изучишь. Он думающий боец, он продумывает на два-три шага вперёд, так что надо этого ожидать. Также, по моему мнению, нужно не сильно об этом думать, а беспокоиться о том, что ты будешь делать. Вот почему я готовлюсь, изучаю его, изучаю, что он делает хорошо, изучаю и обдумываю то, что я смогу показать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу", - подытожил Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL изначально наш боксер планировал провести объединительный бой с Ричардом Комми, который завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Однако в крайнем поединке ганский спортсмен получил травму и не успеет восстановиться к 12 апреля.

Бой перенесли на лето 2019 года, но тренер Комми хочет провести добровольную защиту перед встречей с Ломаченко.

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