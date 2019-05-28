"Действуй!" Усик записал послание к украинцам

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) призвал украинцев верить в свои силы.

С призывом действовать наш прославленный боксер обратился со своего аккаунта в Instagram.

"Все в твоих руках! Действуй!" - лаконично подписал Усик свой снимок с чемпионскими поясами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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