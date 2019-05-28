"Действуй!" Усик записал послание к украинцам

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) призвал украинцев верить в свои силы.
С призывом действовать наш прославленный боксер обратился со своего аккаунта в Instagram.
"Все в твоих руках! Действуй!" - лаконично подписал Усик свой снимок с чемпионскими поясами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая боем с Карлосом Такамом.
Поединок был отменен из-за травмы украинца, которую тот получил менее чем за три недели до шоу.
Менеджер Усика Эгис Климас рассказал о деталях повреждения боксера и назвал сроки возвращения Александра в ринг.
Промоутер Усика Эдди Хирн назвал травму подопечного "сильным ударом по я*цам".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!