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"Действуй!" Усик записал послание к украинцам

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Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) призвал украинцев верить в свои силы.

С призывом действовать наш прославленный боксер обратился со своего аккаунта в Instagram.

"Все в твоих руках! Действуй!" - лаконично подписал Усик свой снимок с чемпионскими поясами.

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Персона
Александр Усик
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Борисс Робот
Борисс Робот
еще бы ему чемпионскую корону...
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