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10 февраля • обновлено в 18:49
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"Даже в России возмущены": украинский спортсмен припомнил Ломаченко скандальное видео со спецназом РФ

5.9т
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Украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал скандал, разгоревшийся после того, как чемпион мира по боксу Василий Ломаченко выложил в Instagram ролик с российским спецназом.

"Многие писали в Instagram и Facebook с вопросами: "А что это? Зачем?" Даже в России были многие возмущены. Меня это удивляет и разочаровывает. Я немного знаком с Ломаченко, у меня о нем только лучшие впечатления как о человеке. Давайте будем честны, в Украине он настоящий герой, величина, которая войдет в историю. Он всегда отличался тем, что носил на все бои украинский флаг, подчеркивал, откуда он родом", – заявил Журавлев в эфире собственного Youtube-канала.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

boxingscene.com

По его мнению, на основании одного ролика выводы делать "преждевременно".

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"Мое личное мнение – Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эту надпись: "Спасибо вежливым людям", мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти "вежливые люди", он просто не видел. Ну а триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к "вежливым людям", и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, – перестали волноваться, а те, кто радуются, – перестали или продолжили радоваться", – добавил кикбоксер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Персона
Василий Ломаченко
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Воно смердючий ватний козел разом з підарасом усиком!
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Кор Павел
Кор Павел
Вы не любите когда вам говорят не удобную для вас правду
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