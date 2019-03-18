"Даже не рассматриваю": Усик поклялся в верности Украине

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что будет выступать только под украинским флагом.

При этом, по словам боксера, ему поступало очень много предложений о смене гражданства на выгодных условиях.

"Я даже не рассматриваю вариант отъезда из Украины. Хотя их было немало… Мне просто говорили, что дают деньги, жилье, детей пристраивают в школу. Хотели, чтобы я просто за них боксировал. Мой отец всю жизнь проговорил на русском языке, даже в Черниговской, где все говорят на украинском. Но он всегда мне повторял, что по национальности украинец", – заявил Усик в интервью Максі-ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик обратился к украинцам и вспомнил, как буквально бросался на людей после просмотра новостей.

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