"Даже если будет": у Усика сделали заявление о реванше Джошуа – Руис

Украинский суперчемпион Александр Усик с большой долей вероятности встретится с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Об этом заявил промоутер нашего боксера, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, комментируя сенсационное поражение британца.

"Теперь три пояса принадлежат Руису, еще один – Уайлдеру. Оба являются боксерами промоутера Эла Хэймона. Вопрос об объединительном поединке пока неактуальный. Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет мексиканец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", – цитирует Красюка "Сегодня".

Александр Усик скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Александр Усик назвал невероятным поражение Джошуа от Энди Руиса, а также выразил уверенность в том, что в реванше британец расправиться с оппонентом за три раунда.

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелой весовой категории 25 мая поединком против Карлоса Такама из Камеруна. Бой был отменен из-за травмы украинца.

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