"Давай воевать!" Непобедимый чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в полулегком весе британец Джош Уоррингтон (29-0, 6 KO) вызвал на бой украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Это охрененно! Почему бы не проверить себя против лучшего? Не каждый чемпион хочет этого по разным причинам, но я не скажу "нет" этому поединку. Я говорил это много раз, я не буду защищать свой рекорд, я собираюсь драться с лучшими. Я страсть как хочу подраться с одним из чемпионов. Лома — лучший в pound-for-pound, почему бы не проверить себя? В любом случае, ты не будешь об этом жалеть, когда уйдешь на пенсию. Так что, хрен с ним, давай воевать!" — цитирует Уоорингтона Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Василий Ломаченко завоевал три чемпионских пояса в легком весе (WBC, WBA, WBO), победив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла.

О спорте и не только – в нашем Instagram!