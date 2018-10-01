''Давай прямо сейчас'': Кличко сделал заявление о реванше с Льюисом

"Вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко заявил, что его реванш с Ленноксом Льюисом вызвал бы интерес и спустя 15 лет после первого боя. При этом легендарный украинец назвал победителя мегафайта 2003 года.

"Очень хорошо, что такие бои есть вообще в истории бокса. Уже 15 лет прошло с того боя, но люди все еще хотели видеть реванш. И я говорил Ленноксу: "Давай прямо сейчас выйдем в перчатках, ведь это хотят видеть все". Вот мы вспомнили и прокомментировали тот бой 2003-го в Лос-Анджелесе и говорим одно: "У этого боя один победитель, и это не Кличко, и не Льиюис, это – бокс". Очень важно, что такие бои повышают интерес к виду спорта и делают доброе дело. Поэтому как такового реванша уже не будет", – заявил Кличко во время конгресса WBC в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко ответил Ленноксу Льюису относительно скандального боя в июне 2003 года, когда американец добыл победу из-за остановки поединка доктором.