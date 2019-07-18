"Даст леща": Ломаченко всполошил сеть фото с Зеленским

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко опубликовал совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Снимок сделан в тренировочном лагере чемпиона на олимпийской базе в Конче-Заспе — судя по всему, они виделись в день визита Зеленского на базу и встречи с призерами Европейских игр-2019.
Владимир Александрович пожелал удачи Ломаченко в его предстоящем бою с Люком Кэмпбеллом.
Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну 🇺🇦, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании🇬🇧 в Лондоне 31-го Августа!!!💪 #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт
В комментариях к фото пользователи слегка "потроллили" Ломаченко и Зеленского: "Одна весовая категория, спарринг-партнеры", "Вова, если будешь себя плохо вести, Вася даст леща!"
Напомним, что ранее президента страны жестко раскритиковали после его идеи провести в Украине Олимпиаду.
Как сообщал OBOZREVATEL, странное видео Ломаченко "с инопланетянами" вызвало большой ажиотаж в сети.
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