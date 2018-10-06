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Дали пострелять: Мейвезер поразвлекался на дне рождения Кадырова

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Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер побывал на дне рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Одним из развлечений спортсмена в России стала стрельба из винтовки.

Видео на полигоне Мейвезер выложил в Instagram.

"Продолжая думать, что я могу сбить мишень руками", - подписал свой пост американский боксер.

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Видео стрельбы Мейвезера набрало свыше миллиона просмотров.

Natural born sniper.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Напомним, что Мейвезер провел 50 поединков в карьере и ни разу не проиграл. На счету американца 27 побед нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер проведет матч-реванш с Мэни Пакьяо, однако перед этим выйдет в ринг с другим соперником.

Персона
Флойд Мейвезер
Место
Россия
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