Дали пострелять: Мейвезер поразвлекался на дне рождения Кадырова

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер побывал на дне рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Одним из развлечений спортсмена в России стала стрельба из винтовки.

Видео на полигоне Мейвезер выложил в Instagram.

"Продолжая думать, что я могу сбить мишень руками", - подписал свой пост американский боксер.

Видео стрельбы Мейвезера набрало свыше миллиона просмотров.

Напомним, что Мейвезер провел 50 поединков в карьере и ни разу не проиграл. На счету американца 27 побед нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер проведет матч-реванш с Мэни Пакьяо, однако перед этим выйдет в ринг с другим соперником.