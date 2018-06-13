Далакян - Тайен: где смотреть чемпионский бой непобедимого украинца

Непобедимый украинский боксер Артем Далакян (16-0, 11 КО) 17 июня, в субботу, проведет в Киеве первую защиту титула чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе. Соперником нашего боксера будет обязательный претендент из Таиланда Сиричай Тайен (50-3, 35 КО).

Трансляция в прямом эфире запланирована на телеканале XSPORT. Начало вечера бокса в 18:00.

В андеркарте также состоится еще один титульный 12-раундовый бой программы за звание Интерконтинентального чемпиона по версии Международной Боксерской Ассоциации (IBA), в котором украинец Игорь Магурин (9-0-1, 4 КО) сразится с итальянцем Даниэле Лимоне (16-6-1, 5 КО).

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