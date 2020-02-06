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7 февраля • обновлено в 08:29
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Далакян – Перес: прогноз на чемпионский бой

1.6т
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Украинец Артем Далакян считается явным фаворитом боя с венесуэльцем Хосбером Пересом, в котором будет защищать чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

Наш соотечественник будет уже в четвертый раз отстаивать титул, который он завоевал в феврале 2018 года. Поединок Далакян – Перес пройдет в киевском КВЦ "Парковый" в субботу, 8 февраля. Ориентировочное начало – в 21:00.

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Артем Далакян (справа)

Артем Далакян (справа)

Union Boxing Promotion

Поставить на победу украинского боксера можно со скромным коэффициентом 1,07. Ничья оценивается котировкой 25,0. А показатели на успех Переса достигают уровня 7,50.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Карен Чухаджян сотворил сенсацию в поединке против россиянина Сергея Воробева, который проходил в Калининграде. Наш соотечественник добыл победу и завоевал пояс WBA International в полусреднем весе.

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Читайте все новости по теме "WBA" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WBA
Персона
Артем Далакян
Место
Украина Киев
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