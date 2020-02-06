Далакян – Перес: где смотреть онлайн, по какому каналу чемпионский бой

Украинец Артем Далакян в субботу, 8 февраля, проведет защиту своего чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

Наш соотечественник в киевском КВЦ "Парковый" сразится с представителем Венесуэлы Хосбером Пересом. Для украинца это будет уже четвертая защита титула, который он завоевал в феврале 2018 года, побив в США местного боксера Брайана Вилорию.

Далакян – Перес Union Boxing Promotion

Увидеть поединок Далакян – Перес можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Вечер бокса в столице Украины стартует в 17:00, а главное событие вечера ожидается около 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Александр Усик устроил перепалку с ветераном АТО, обозвав его ослом, и спровоцировал шквал негативных комментариев от соотечественников.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!