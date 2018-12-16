Далакян - Леброн: видео нокдаунов в чемпионском бою украинца

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) успешно защитил свой титул в поединке с Грегорио Леброном (21-4, 16 КО) из Доминиканской республики.

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Украинец доминировал в течение всего поединка, отправляя соперника в нокдаун во втором и пятом раунде. В 6-м раунде Артем три раза отправлял доминиканца на канвас ринга, после чего судья оставновил бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео нокдаунов.

Отметим, что на этом же вечере бокса ранее украинский боксер Александр Захожий без проблем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором.