МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Далакян - Леброн: видео нокдаунов в чемпионском бою украинца

2.2тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) успешно защитил свой титул в поединке с Грегорио Леброном (21-4, 16 КО) из Доминиканской республики.

Далакян - Леброн: видео нокдаунов в чемпионском бою украинца

@BoxealoInfo

Украинец доминировал в течение всего поединка, отправляя соперника в нокдаун во втором и пятом раунде. В 6-м раунде Артем три раза отправлял доминиканца на канвас ринга, после чего судья оставновил бой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео нокдаунов.

Новости
''Где вообще закон?'' Усик ответил на угрозы из-за лавры

Отметим, что на этом же вечере бокса ранее украинский боксер Александр Захожий без проблем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором.

Персона
Артем Далакян
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги