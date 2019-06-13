"Да пошел он н***й!" Усик выругался во время интервью

Украинский чемпион Александр Усик признался, что всегда легко прощает людей, а также назвал это качество одним из своих самых сильных.

"Та я такой добряк! Если мне человек не нравится, я просто не буду с ним общаться. Не буду с ним разговаривать. Но я к нему все равно буду хорошо относиться. Кто я такой, чтобы не простить человека, даже если он мне сделал плохое? Надо простить и отпустить. И забыть о нем. Зачем злиться, камни в грудь себе складывать? Злоба – это кисляк, это рак. Ты внутри себя думаешь, что это плохой человек, ему надо отомстить. Да пошел он н***й! Думать вот это о нем, слава подбирать…" – разоткровенничалась Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усик заявил, что категорически отказывается выходить в ринг против россиянина Александра Поветкина, назвав превращение такого боя в "политическую грязь".

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