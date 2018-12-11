''Да подождите, блин'': Усик не сдержался во время интервью в США

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на вопрос журналиста, с кем он больше хочет встретиться - с Джошуа, Уайлдером или Фьюри.

"Да подождите, блин. Фьюри такой здоровенный. Что мне с ним делать? Мне надо чуть-чуть вес набрать", — не сдержался украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Тони Белью 10 ноября Александр Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию. Один из ее представителей Тайсон Фьюри заявил, что не видит будущего украинца в супертяжах.