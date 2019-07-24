Чудовищная болезнь: в смерти российского боксера появилась новая деталь

Бывший наставник погибшего российского боксера Максима Дадашева Олег Соколов поведал о тяжелой болезни, от которой страдал его экс-подопечный еще до перехода из любителей в профессионалы.

"Макс себя не жалел совсем. Однажды во время отдыха в Египте с ним произошло что-то чудовищное. Как выяснилось, заболел вирусным менингитом. Уже собирался умирать. Я навестил его в больнице и сказал: "Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно", - цитирует Соколова РЕН ТВ.

Однако Дадашев не послушался и после восстановления продолжил боксерскую карьеру, а в 2015 году даже перешел на профессиональный уровень.

Менингит - это воспаление оболочки мозга, так что, если верить бывшему тренеру Дадашева, последствия этой болезни действительно могли серьезно повлиять на судьбу боксера, который ввиду специфики вида спорта пропускает много ударов в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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