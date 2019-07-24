Чудовищная болезнь: в смерти российского боксера появилась новая деталь

Бывший наставник погибшего российского боксера Максима Дадашева Олег Соколов поведал о тяжелой болезни, от которой страдал его экс-подопечный еще до перехода из любителей в профессионалы.
"Макс себя не жалел совсем. Однажды во время отдыха в Египте с ним произошло что-то чудовищное. Как выяснилось, заболел вирусным менингитом. Уже собирался умирать. Я навестил его в больнице и сказал: "Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно", - цитирует Соколова РЕН ТВ.
Однако Дадашев не послушался и после восстановления продолжил боксерскую карьеру, а в 2015 году даже перешел на профессиональный уровень.
Менингит - это воспаление оболочки мозга, так что, если верить бывшему тренеру Дадашева, последствия этой болезни действительно могли серьезно повлиять на судьбу боксера, который ввиду специфики вида спорта пропускает много ударов в голову.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский боксер Максим Дадашев 23 июля скончался в больнице США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом.
Вскоре после боя россиянину сделали операцию, удалив часть черепа и убрав отек мозга, однако сердце спортсмена не выдержало.
Известный тренер Александр Зимин заявил, что в гибели Дадашева виноват его американский тренер, который не остановил вовремя поединок.
Украинский чемпион Василий Ломаченко, не раз спарринговавший с Дадашевым, заявил, что не может подобрать слов в связи с гибелью спортсмена, и принес соболезнования его близким.
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