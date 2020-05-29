"Чтобы попадать, нужно видеть": Усик предупредил Чисору

Украинский боксер Александр Усик ответил на слова Дерека Чисоры и его менеджера Дэвида Хэя, которые усомнились в том, что он сможет устоять после сильных ударов британца.

"Я постоянно сталкиваюсь с таким планом на бой от моих соперников. Чтобы попасть в цель, нужно сначала ее увидеть, потому что ты можешь нанести хоть миллион ударов, но какой от них толк, если они не попадают в цель", – сказал Усик в интервью изданию SkySports.

Александр Усик Fight Sports

Тем не менее, Александр признал, что уважает Чисору еще со времен, когда украинец был любителем, а британец дрался с Виталием Кличко и Дэвидом Хэем.

"Когда я был любителем, то смотрел его бои против Виталия Кличко, Дэвида Хэя и думал, какие крутые ребята и как далеко они находятся, а сейчас я подерусь с одним из них", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер украинца Эдди Хирн высказался о дате и месте боя, а Хэй опубликовал трейлер к поединку Усика и Чисоры.