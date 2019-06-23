"Что за эротика?" Цыганков поразил откровенным фото с раздетой незнакомкой

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков похвастался неожиданным снимком со своего отдыха на Мальдивах. В кадре киевский футболист в водоеме целует раздетую незнакомую девушку.
В комментариях фанаты спортсмена оказались поражены таким откровенным снимком .
"Витя, что это за эротика?" - пишут подписчики нападающего.
Миккел Дуэлунд, который сейчас в составе сборной Дании выступает на Евро-2019 U-21, не смог сдержаться
"Мне это нравится", – написал датчанин своему партнеру по "Динамо". "Мне тоже", – ответил Цыганков.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" хочет выручить за своего капитана и игрока национальной сборной не менее 25-30 миллионов евро.
Скауты "Наполи" наблюдают за Виктором Цыганковым уже несколько лет, после матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.
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