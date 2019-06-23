"Что за эротика?" Цыганков поразил откровенным фото с раздетой незнакомкой

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков похвастался неожиданным снимком со своего отдыха на Мальдивах. В кадре киевский футболист в водоеме целует раздетую незнакомую девушку.

В комментариях фанаты спортсмена оказались поражены таким откровенным снимком .

"Витя, что это за эротика?" - пишут подписчики нападающего.

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"Мне это нравится", – написал датчанин своему партнеру по "Динамо". "Мне тоже", – ответил Цыганков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" хочет выручить за своего капитана и игрока национальной сборной не менее 25-30 миллионов евро.

Скауты "Наполи" наблюдают за Виктором Цыганковым уже несколько лет, после матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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