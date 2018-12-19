''Что я здесь делаю?'' Усик сделал откровенное признание

Украинский боксер Александр Усик рассказал об одном из самых тяжелых периодов в своей карьере. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе провел три поединка в нынешнем году.

«После поединка против Гассиева у меня был месяц отдыха. Затем я вернулся в тренировочных лагерь. Когда я лежал в кровати, смотря в потолок, я задал себе вопрос: «Что я здесь делаю?» Я сам с собой разговариваю. Говорят, что с собой разговаривают больные люди», - признался Усик в интервью VideoBoxing.

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Напомним, что финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоялся 21 июля 2018. Украинец по очкам одолел россиянина в Москве. Почти через четыре месяца Усик снова вышел в ринг в Англии, где нокаутом в восьмом раунде победил Тони Белью.

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Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением, почему после титульного боя против украинца Александра Гвоздика канадский боксер Адонис Стивенсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.