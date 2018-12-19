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''Что я здесь делаю?'' Усик сделал откровенное признание

6.1тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик рассказал об одном из самых тяжелых периодов в своей карьере. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе провел три поединка в нынешнем году.

«После поединка против Гассиева у меня был месяц отдыха. Затем я вернулся в тренировочных лагерь. Когда я лежал в кровати, смотря в потолок, я задал себе вопрос: «Что я здесь делаю?» Я сам с собой разговариваю. Говорят, что с собой разговаривают больные люди», - признался Усик в интервью VideoBoxing.

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Напомним, что финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоялся 21 июля 2018. Украинец по очкам одолел россиянина в Москве. Почти через четыре месяца Усик снова вышел в ринг в Англии, где нокаутом в восьмом раунде победил Тони Белью.

''Что я здесь делаю?'' Усик сделал откровенное признание

facebook.com/Alexanderusyk

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением, почему после титульного боя против украинца Александра Гвоздика канадский боксер Адонис Стивенсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Персона
Александр Усик
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Файбер Моня
Файбер Моня
Встревоженные свинорылы, потряхивая сальными хохолками шумно взвыли, увидев, что разумные люди начинают открыто выражать своё мнение. Теперь истеричный рык майдаунов приобретает всё более минорный лад.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Продавшийся поц. Одной задницей и держит марку и лижет карлику за деньги.
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Василь Коротун
Василь Коротун
Убедительная просьба к Александру. Не ведитесь на просьбы т.н. " друзей", не давайте комментарии на тему политики и церкви. Вы замечательный спортсмен, патриотически настроенный человек, с гордостью поднимаете наш ПРАПОР. Вас за Ваши спортивные подвиги любит и уважает вся УКРАИНА. Удачи Вам и громких побед на Вашем поприще, а главное здоровья.
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