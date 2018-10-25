''Что вообще творится?!'' Владимир Кличко пришел в ярость в прямом эфире

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко с возмущением отреагировал на исключение бокса из программы Олимпийских игр в Токио, которые пройдут через четыре года. По мнению нашего соотечественника, это решение Международного олимпийского комитета выглядит абсурдным.

"Давайте говорить о том, что любительский бокс – это основа. И любительский спорт принципиально важен. И мне очень больно слышать, что Международная федерация любительского бокса (AIBA) была отстранена от участи в Олимпийских играх-2020. Как это вообще могло произойти?! Что творится?! Это же смешно! И атлеты, и фаны страдают от этого", – сказал Кличко в интервью Collider Live.

Владимир Кличко Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио было включено командное дзюдо.