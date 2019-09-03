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3 сентября • обновлено в 17:37
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"Что в голове?" Ломаченко разгневал украинцев словами о войне с Россией

5.4т Читать материал на украинском

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко вызвал гнев своими высказываниями об агрессии России по отношении к нашей стране.

Боксер назвал войну на Донбассе "политической напряженной ситуацией и дележкой наверху", на что украинцы напомнили ему о погибших бойцах ВСУ.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"Думская"

"А вы говорите война!.. Просто дележка! Наверху. Тысячи трупов внизу – это не считается. Ага", "Если б он назвал войну войной, то за дружбу с россиянами его бы никто не осудил", "Было очевидно, что мнение Василия не сильно отличается от мнения его друзей", "Вася до последнего держался, но и его понесло", "Вот что у людей в голове? Почему они такие тупые?", "Быть гражданином своей страны – это значит иметь гражданскую позицию. Усики и Васи этой позиции не имеют или имеют гражданскую позицию какой-то другой страны, которая находиться где-то там на северо-востоке", – отреагировали на слова Ломаченко пользователь портала Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко признался, что ему поступали предложения начать политическую карьеру. При этом боксер подчеркнул, что на данный момент он не заинтересован в этом.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Василий Ломаченко
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
И до Ломаченко дошло что у них гражданская война!
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Боксери ніколи не відрізнялися розумом. Голова у них не сприймає науки, а приймає удари. Це не йде на користь.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ранение в голову - профессиональная характеристика любого боксера. Это тупые, заторможенные идиоты. Не способные сложить дважды два даже на калькуляторе. Так чего ожидать от этих идиотов?
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