"Что в голове?" Ломаченко разгневал украинцев словами о войне с Россией

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко вызвал гнев своими высказываниями об агрессии России по отношении к нашей стране.

Боксер назвал войну на Донбассе "политической напряженной ситуацией и дележкой наверху", на что украинцы напомнили ему о погибших бойцах ВСУ.

Василий Ломаченко "Думская"

"А вы говорите война!.. Просто дележка! Наверху. Тысячи трупов внизу – это не считается. Ага", "Если б он назвал войну войной, то за дружбу с россиянами его бы никто не осудил", "Было очевидно, что мнение Василия не сильно отличается от мнения его друзей", "Вася до последнего держался, но и его понесло", "Вот что у людей в голове? Почему они такие тупые?", "Быть гражданином своей страны – это значит иметь гражданскую позицию. Усики и Васи этой позиции не имеют или имеют гражданскую позицию какой-то другой страны, которая находиться где-то там на северо-востоке", – отреагировали на слова Ломаченко пользователь портала Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко признался, что ему поступали предложения начать политическую карьеру. При этом боксер подчеркнул, что на данный момент он не заинтересован в этом.

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