''Что ты делаешь, Саша?!'' Усик назвал ''очень плохой'' момент в бою с Белью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что в бою с Белью едва не поплатился за чрезмерное желание победить.

"В какой-то момент я чересчур хотел завершить поединок досрочно, что аж зарядился. А это очень плохо, когда ты пытаешься нокаутировать и заряжаешься на удар. В какой-то момент я прям это понял в ринге: "Что ты делаешь, Саша?! Ты вообще в своем уме?!" Хорошо, что все закончилось, как есть, что все хорошо с моим оппонентом. Год завершаем по-доброму, по-хорошему", — сказал Усик в эфире Youtube-канала VideoBoxing.

Новости Усик назвал виновных в трагедии после поединка Гвоздика

Напомним, что 11 ноября Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Бой в Англии на стадионе "Манчестер Арена" против Белью (30-2-2, 20 КО) завершился нокаутом в 8-м раунде.

Британский боксер, комментируя поражение в поединке против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, заявил, что честно проиграл украинцу. Александр же признался, что "было офигенно".