"Что-то экстравагантное": Кличко заинтриговал заявлением о камбэке

Легендарный Владимир Кличко не собирается возвращаться в ринг ради проведения нескольких боев.

При этом, по словам украинского экс-чемпиона мира, у него есть мотивация для того, чтобы возобновить карьеру.

"Не будет никакого камбэка с тренировочными лагерями и несколькими боями. Если я вернусь, это будет что-то экстравагантное. Рекорд Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет, на самом деле тот вызов, который может меня раззадорить", – сказал Владимир в интервью Hamburger Abendblatt, передает sport1.de.

Владимир Кличко

Напомним, Владимир Кличко провел 69 боев в карьере, выиграв 64 из них. В своем последнем поединке украинец в апреле 2017 года проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко раскритиковал Тайсона Фьюри за его сексистские высказывания.

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