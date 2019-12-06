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6 декабря • обновлено в 12:18
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"Что-то экстравагантное": Кличко заинтриговал заявлением о камбэке

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Легендарный Владимир Кличко не собирается возвращаться в ринг ради проведения нескольких боев.

При этом, по словам украинского экс-чемпиона мира, у него есть мотивация для того, чтобы возобновить карьеру.

"Не будет никакого камбэка с тренировочными лагерями и несколькими боями. Если я вернусь, это будет что-то экстравагантное. Рекорд Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет, на самом деле тот вызов, который может меня раззадорить", – сказал Владимир в интервью Hamburger Abendblatt, передает sport1.de.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

Напомним, Владимир Кличко провел 69 боев в карьере, выиграв 64 из них. В своем последнем поединке украинец в апреле 2017 года проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко раскритиковал Тайсона Фьюри за его сексистские высказывания.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Владимир Кличко
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