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17 апреля • обновлено в 17:07
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"Что он курит?" Боб Арум высмеял Джошуа из-за боя с Фьюри

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Промоутер украинца Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум был крайне удивлен, услышав о том, что Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

"Я не был осведомлен о том, что сказал Энтони Джошуа, пока вы мне об этом не сообщили. Честно, я не знаю, что он курит. Шансы на то, что Кубрат Пулев подождет, пока состоится этот бой, равны нулю. Тем более, Фьюри будет драться с Деонтеем Уайлдером", – цитирует слова Арума издание World Boxing News.

Боб Арум

Боб Арум

Daily Mail

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель также остался не в восторге от того, что наговорил британский боксер.

"Я не уверен, что нужно каким-то образом комментировать эту ситуацию. Мы это уже проходили и нам больше нечего добавить. Мы с нетерпением ждем боя против Фьюри", – сказал Финкель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри, несмотря на то, что у них обоих уже запланированы следующие поединки с другими боксерами.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Кубрат Пулев Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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