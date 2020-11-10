Чисора заменит Поветкина в бою против Уайта 21 ноября

Британский боксер Дерек Чисора (32–10, 23 KO) заменит россиянина Александра Поветкина (36–2–1, 25 KO) в поединке против Диллиана Уайта (27–2, 18 KO) сообщил промоутер Андрей Рябинский.

Русский Витязь накануне был выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

"Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября. У него будет бой с Чисорой", – цитирует Рябинского ТАСС.

Ранее промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал новую дату боя, который был изначально запланирован на 21 ноября. По информации британца, поединок предварительно перенесли на 30 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Поветкин в первом бою победил британца ямайского происхождения Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond.

Чисора 1 ноября проиграл по очкам украинцу Александру Усику.