Висящий Чисора, когда его избивал Хэй, обратился к Усику. Видео

Максим Иншаков Бокс 19:31, 19.09.2020 Обновлено: 20:00, 19.09.2020

Знаменитый супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) выложил необычное обращение к украинцу Александра Усика (17-0, 13 КО).

У себя в Instagram британец разместил видео, на котором он висит, держась руками за кольца, и кричит "Привет". В это время его по корпусу бьет Дэвид Хэй – менеджер Чисоры.

"Привет, Усик", – подписал ролик Дерек, тегнув аккаунт крымчанина в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок между боксерами должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас противостояние между украинцем и британцем запланировано на 31 октября.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о большой проблеме с боем Усика и Чисоры, которая может вынудить их пойти на снижение гонораров или перенос поединка на более поздний срок.

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