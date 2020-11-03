Чисора о перспективах Усика в супертяжах: Джошуа и Фьюри его съедят

Михаил Морозов Бокс 16:23, 3.11.2020

После проигранного боя Александру Усику Дерек Чисора заявил, что Александру Усику не удастся добиться успеха в супертяжелом весе.

В интервью на YouTube-канале IFL TV британец поделился мнением, что наш соотечественник не сможет справиться ни с Энтони Джошуа, ни с Тайсоном Фьюри. По его словам, украинцу не хватает силы удара и габаритов.

"Они его съедят. Джошуа его съест, Фьюри его съест. У него нет мощного удара. Он часто убегает. Рост большинства сильных супертяжеловесов достигает двух метров. Как он к ним подберется? Усик начал боксировать, он не создан для этого дивизиона. Именно поэтому у большинства представителей крузервейта не получается проявить себя в супертяжах. Ему будет тяжело", – считает Чисора.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Усика Джеймс Али Башир дал совет украинцу после боя с британским боксером.

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