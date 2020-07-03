Чисора о бое с Усиком: если я по нему попаду...

Британский супертяж Дерек Чисора пообещал легко расправиться с украинцем Александром Усиком.

Поединок супертяжей должен был состояться 23 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Теперь же бой планируется на октябрь, а Чисора на своей странице в социальной сети Instagram оставил грозное послание своему оппоненту.

"Я готов вылезти из кожи вон, пройти через ад и вернуться в следующем поединке. Если я попаду в Усика, то его больше не будет. Найду и уничтожу", – написал Дерек в подписи к видео своего интервью после боя с соотечественником Дэвидом Прайсом.

Дерек Чисора через Instagram обратился к Александру Усику

Отметим, что Чисора провел 41 поединок на профессиональном ринге. В его активе 32 победы (23 нокаутом).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о том, чего ждет от своего выступления в супертяжелом весе.