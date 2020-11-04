Чисора низко оценил шансы Усика в супертяжах: спортивные итоги 3 ноября
Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха в третьем туре Лиги чемпионов, а британец Дерек Чисора оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.
Кроме того, киевское "Динамо" сделало официальное заявление по матчу с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Шахтер" со счетом 0:6 проиграл в Лиге чемпионов
Усик никогда не станет суперзвездой, – российский комментатор
"Динамо" озвучило официальное решение по матчу с "Барселоной"
Чисора о перспективах Усика в супертяжах: Джошуа и Фьюри его съедят
Провал "Шахтера" и разгромы в Европе: результаты Лиги чемпионов 3 ноября
Экс-тренер Усика дал совет украинцу после боя с Чисорой