Чисора низко оценил шансы Усика в супертяжах: спортивные итоги 3 ноября

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха в третьем туре Лиги чемпионов, а британец Дерек Чисора оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Кроме того, киевское "Динамо" сделало официальное заявление по матчу с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 3 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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