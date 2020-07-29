Чисора неприлично отреагировал на танец Усика

Британский боксер Дерек Чисора неприлично отреагировал на видео с танцем Александра Усика, которое украинец подписал словами "Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком".

Соперник нашего соотечественника по следующему поединку ответил без слов, отправив фотографию, на которой он показывает средний палец.

Чисора показал средний палец, увидев танец Усика Twitter Дерека Чисора

Напомним, что изначально поединок Усика и Чисоры был запланирован на май, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Точная дата и место проведения боя остаются неивестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последней информации от промоутера британского боксера Дэвида Хэя, Усик и Чисора подерутся в октябре. Главным приоритетом во время организации поединка является присутствие на нем зрителей.