Чисора назвал Усика русским

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что промоутер Эдди Хирн продался Александру Усику (17-0, 13 КО), которого назвал русским.

Эпизод произошел во время финальной пресс-конференции перед боем Усик – Чисора, который пройдет 31 октября. При этом сам Хирн поправил Дерека, отметив, что его соперник из Украины.

"Все, о чем я тебя прошу, Эдди: мне нужен честный рефери и честные судьи, а не так, как было в бою с Уайтом, когда ты купил судью. Понимаю, Александр – твой клиент, так как ты продал душу русским... Усик из Украины? Окей, ты продал душу украинцам. Но я снова докажу свою ценность. Мне нужно лишь, чтобы все было честно, для всех", – сказал британский супертяж.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заработает 1,5 миллиона фунтов за бой с Дереком Чисорой. Это в два раза меньше гонорара британца.