Чисора эмоционально отреагировал на поражение от Усика

Британский боксер Дерек Чисора (32-10, 23 КО) отказался признавать поражение от украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Чисора на 100% уверен, что именно он был лучшим в поединке, отдав лишь несколько раундов.

"Да, я отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Однако судьи увидели иначе. Было давление. Иногда мои удары по телу срабатывали. Я просто разочарован. Я опустошен. В супертяжелом весе нужно драться, а не боксировать. Я задавал темп, но отдал пару раундов, и он поймал меня несколькими хорошими "выстрелами", однако они не были болезненными", – цитирует Чисору boxingscene.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Чисора за титул официального претендента на чемпионский бой по линии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий украинца, а также видео с лучшими моментами битвы.