Главная Новости
9 апреля • обновлено в 13:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Червяк внутри": Усик отметился откровенным высказыванием

1.9т
Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик выразил уверенность в том, что для достижения высоких результатов человек обязан быть позитивно настроен.

По его мнению, в мире нет нехороших людей, но есть поступки, которые делают их плохими.

"Мне кажется, у всех, если взять детские воспоминания, для того, чтобы что-то достигать чего-то, тобой должно что-то двигать. Но тобой должна двигать доброта, любовь. В мире нет плохих людей. Есть плохие поступки. А человек на самом деле – это образ Создателя. Он всегда хороший. Но вот эти плохие поступки, которые сидят в хорошем теле, не дадут человеку достичь результатов. Если есть червяк внутри, высоты в жизни нет", – сказал Усик для своего официального YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Григорий Стангрит оценил шансы Александра Усика в супертяжелом весе.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
8
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
остановите кто то этого дeбила! его же несет не по детски! ну я понимаю что мозг отбили, но нужно же знать границы идиoтизма!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Иван из киевского улуса, этот человек - великий спортсмен, талант. А ты кто? Интернетный пepдун, кнопочный страдалец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку
Энтони Эдвардс будет выбран под первым номером на драфте НБА 2020
1.71 Сделать ставку
Мбаппе перейдет в Реал в летнее трансферное окно
4.30 Сделать ставку
North
VS
Sprout
Победа North
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Japaleno
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Heretics
Победа Heretics на первой карте с форой в +3,5 раунда
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку