''Через год-два'': Ломаченко сделал заявление о карьере

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) признался, что в ближайшие годы не будет менять свою весовую категорию. По мнению боксера лишь через пару лет он достигнет нужной физической формы для своего веса.

"Думаю, я останусь в легком весе. Когда я бился с Линаресом, чувствовал, что он гораздо больше меня. Так что я остаюсь в этой весовой категории и буду сфокусирован на ней, ведь считаю, что она пока не идеальна для меня. Через год-два все будет идеально", – рассказал Ломаченко в интервью boxingscene.

Василий Ломаченко

Напомним, что Василий Ломаченко 8 декабря проведет бой против пуэрториканца Хосе Педрасы (25-1-0, 12 КО). Для Василия этот бой станет возвращением на ринг после операции на правом плече. Украинец получил травму во время майской битвы с Линерсом.

Напомним, что Ломаченко добыл титул WBA, победив Хорхе Линареса.

Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.