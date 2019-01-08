МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Чемпионка по боксу притворилась новичком и эффектно наказала бойцов — опубликовано видео

5.3тЧитать материал на украинском

Чемпионка по тайскому боксу Жермен Йеп приняла участие в розыгрыше в одном из тренажерных залов в родной Малайзии.

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Жермен Йеп

Жермен Йеп

Instagram

Девушка под видом новичка приняла участие в спарринге с местными бойцами. Они несколько раз предупредили девушку, что ей может быть больно, пару раз ударив ее по лицу и ногам. Жермен Йеп попросила сделать паузу, а после удара гонга начала драться в полную силу, чем ошарашила соперников.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как это было.

Новости
В России охранник избил чемпиона Европы по тайскому боксу

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тайский боксер муай-тай Чалаван Пор Оннут стал настоящей звездой интернета после турнира на стадионе Рачадамнен в Тайланде. Боец вырубил земляка Раборга Лизорканка в четвертом раунде кошмарным ударом ногой в подбородок.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги