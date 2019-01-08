Чемпионка по боксу притворилась новичком и эффектно наказала бойцов — опубликовано видео

Чемпионка по тайскому боксу Жермен Йеп приняла участие в розыгрыше в одном из тренажерных залов в родной Малайзии.

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Жермен Йеп Instagram

Девушка под видом новичка приняла участие в спарринге с местными бойцами. Они несколько раз предупредили девушку, что ей может быть больно, пару раз ударив ее по лицу и ногам. Жермен Йеп попросила сделать паузу, а после удара гонга начала драться в полную силу, чем ошарашила соперников.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как это было.

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