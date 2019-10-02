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2 октября • обновлено в 19:45
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Чемпиона по боксу в России убил пьяный посетитель бара

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Чемпион Кузбасса и Сибири, обладатель Кубка России и Кузбасса, победитель Первенства России Болот Атакулов был убит в результате драки в одном из баров Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская обл).

Болот Атакулов

Болот Атакулов

Во время отдыха боксера с девушкой у пары возникла ссора. Один из нетрезвых посетителей решил вмешаться в конфликт. Мужчина вывел парня на улицу, где у них началась драка. Подозреваемый сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

Чемпиона по боксу в России убил пьяный посетитель бара

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России хоккеист умер не приходя в сознание после двух недель пребывания в коме. В реанимацию молодой спортсмен попал, после того, как заступился за девушку в одном из баров в центре города

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Место
Россия
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