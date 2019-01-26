Экс-чемпиона мира по боксу объявили в розыск

Полиция штата Флорида (США) выдала ордер на арест экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Эдриена Броунера. Боксер не явился в суд на слушание.

Американского боксера обвиняют в превышении скорости, отсутствии водительских прав и документов. Дело Броунера тянется еще с декабря 2017 года. Боксер должен был явится в суд для дачи показаний еще в среду, 23 января, однако так и не пришел. При этом на следующий день спортсмена видели на баскетбольном матче его любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает VRinge.

Эдриен Броунер USA TODAY Sports

Ранее Броунера уже арестовывали из-за неявки в суд. Кроме того, боксера подозревают в сексуальных домогательствах. Также американского экс-чемпиона обвиняют в мошенничестве: спортсмен скупился у ювелира на большую сумму, выписав чек, который потом не удалось обналичить.

Свой последний поединок Броунер провел против легендарного Мэнни Пакьяо, которому уступил в 12-раундовом поединке по единогласному решению судей.

Броунер - Пакьяо USA TODAY Sports

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы в составе сборной СССР по вольной борьбе Юрий Воробьев стал жертвой ограбления. Спортсмена пытали в собственном доме бывший фигурист Сергей Карпов, а также боец ММА Умар Чокаев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!