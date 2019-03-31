Чемпиона Европы сенсационно избил русский боксер - опубликовано видео

Чемпион Европы по версии EBU в полусреднем весе Керман Лехаррага (27-1, 22 КО) сенсационно проиграл экс-чемпиону мира россиянину Давиду Аванесяну (24-3-1, 12 КО).

Керман Лехаррага Twitter

Поединок в испанском Бильбао завершился в 9-м раунде.

Местный нокаутер владел инициативой в дебюте встречи, но россиянин быстро смог адаптироваться к стилю соперника и уже в 4-м раунде отправил того в тяжелый нокдаун.

Лехаррага пытался переломить ход боя, полностью уступил в размене джебами. Выдохшись в 8-м раунде, он в 9-м оказался прижат к канатам, вынудив рефери досрочно остановить избиение.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

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