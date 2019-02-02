Чемпион WBC сделал признание об украинском языке: спортивные итоги 1 февраля

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик откровенно высказался об украинском языке, а экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Рустам Худжамов рассказал об алкогольной зависимости. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 1 февраля.

Кроме того, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов психанул из-за дисквалификации в промоушине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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