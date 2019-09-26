"Чемпион всей Украины": американский чемпион вспомнил, как побил Усика

Американский чемпион полусреднего веса Шон Портер накануне объединительного поединка против соотечественника Эррола Спенс вспомнил о встрече с украинцем Александром Усиком.

По словам обладателя пояса Всемирного боксерского совета, с нашим соотечественником он пересекался, когда тот выступал в категории до 75 килограмм.

Шон Портер WBN

"Не секрет, что я дрался с парнями, которые крупнее Спенса. Они были не просто больше, а намного больше. Я говорю о парнях вроде Дэниела Джейкобса, который сейчас боксирует во втором среднем весе. Я выступал против Александра Усика, абсолютного чемпиона всей Украины, сейчас он в супертяжелом весе. Мы встречались однажды в среднем весе. Когда нам было около 20 лет, и я побил его", – цитирует портера WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что мог завершить карьеру из-за травмы, полученной во время подготовки к дебюту в супертяжах.

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