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17 декабря • обновлено в 18:56
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Чемпион во всем: известный певец записал песню на стихи Усика

1.6т
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Василий Жадан, под чью песню "Браття" украинский боксер Александр Усик выходит на ринг, записал новую песню под названием "Благодарен я Богу", стихи в которой принадлежат нашему спортсмену.

"Еще в сентябре прошлого года я обратил внимание на один из стихов Саши, который он продекларировал во время интервью Дмитрию Гордону. Мне эти строки буквально запали в душу. Наложил на них музыку, отправил черновик Саше. Он послушал, ему понравилось", – цитирует Жадана klitschko-brothers.com.

Александр Усик

Александр Усик

24 Канал

Он также рассказал, о чем попросил его Александр перед записью песни на студии.

"Единственное, попросил, чтобы в текст песни не вносились никакие изменения. Я записал композицию уже в студии и вскоре представлю ее в Киеве. Этой песней хочу показать, что Саша талантлив не только в ринге – его литературные навыки тоже соответствуют чемпионским стандартам", – добавил Жадан.

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Александр Усик
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