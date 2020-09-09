Чемпион США, боксировавший в Киеве, застрелен на пикнике

22-летний американский боксер Даниэль Гонсалес был застрелен в Морено-Валли, штат Калифорния, на пикнике в честь Дня труда, сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Смерть Гонсалеса подтвердил легендарный боксер Флойд Мейвезер, заключивший в свое время с ним контракт.

Даниэля Гонсалеса (слева) и Флойд Мейвезер Instagram Флойда Мейвезера

Гонсалес был известен своим выступлением за сборную США на юниорском чемпионате мира по боксу, проходившему в 2013 году в Киеве. Даниэль принимал участие на Олимпийский играх-2014 среди юниоров, став чемпионов США после победы над Роннелом Джонсоном.

Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.

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