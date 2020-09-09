Чемпион США, боксировавший в Киеве, застрелен на пикнике

Максим Иншаков Бокс 22:32, 9.09.2020 Обновлено: 00:01, 10.09.2020

22-летний американский боксер Даниэль Гонсалес был застрелен в Морено-Валли, штат Калифорния, на пикнике в честь Дня труда, сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Смерть Гонсалеса подтвердил легендарный боксер Флойд Мейвезер, заключивший в свое время с ним контракт.

Даниэля Гонсалеса (слева) и Флойд Мейвезер
Instagram Флойда Мейвезера

Гонсалес был известен своим выступлением за сборную США на юниорском чемпионате мира по боксу, проходившему в 2013 году в Киеве. Даниэль принимал участие на Олимпийский играх-2014 среди юниоров, став чемпионов США после победы над Роннелом Джонсоном.

Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США игрока в американский футбол Сенкеса Джермэйна Перри убили во сне.

Нападение на футболиста было совершено ночью. Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе и обнаружила раненого Перри.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

Украина попрощалась с погибшими в "перемирие" Героями ВСУ. Фото и видео

Террористы Пушилина отменили "наступление" и потребовали созвать ТКГ

Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября